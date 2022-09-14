سعر الذهب في الأردن اليوم السبت 15 سبتمبر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة، عن سعر الذهب في المملكة الأردنية الهاشمية، والذي انخفض في تعاملات اليوم الخميس، كما لاحظنا وجود اهتمام كبير لدى المواطنين بأسعار الذهب في الاردن ، خاصة رجال الأعمال والتجار وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الذهب في الأردن اليوم السبت 15 سبتمبر 2022.

سعر الذهب في الأردن اليوم السبت 15 سبتمبر 2022

ونزل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن إلى 38.91 دينار (54.82 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في الأردن

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى 34.05 دينار (47.97 دولار).

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في الأردن

وانخفض سعر الذهب عيار 18 اليوم في الأردن إلى 29.18 دينار (41.12 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

وتراجع سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن إلى 1210 دينارات (1705 دولارات).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) نحو 272.38 دينار (383.75 دولار).