سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الدولار في سوريا، والذي استقر في تعاملات اليوم الخميس في السوق السوداء، كما لاحظنا زيادة البحث عبر جوجل عن سعر الدولار في سوريا، لا سيما الاهتمام الكبير من قبل أصحاب محلات الصرفة والتجار ورجال الأعمال وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022.

سعر الدولار اليوم الخميس في سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصعد إلى 4490 ليرة للشراء، و4510 ليرات للبيع، مقابل 4470 ليرة للشراء، و4490 ليرة للبيع.

سعر اليورو اليوم الخميس في سوريا

سجل سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 4484 ليرة للشراء، و4509 ليرات للبيع، مقابل 4526 ليرة للشراء، و4551 ليرة للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس في سوريا

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة لدى السوق الموازية (السوداء) 5170 ليرة للشراء، و5203 ليرات للبيع، مقابل 5225 ليرة للشراء، و5259 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس في سوريا

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1193 ليرة للشراء، و1201 ليرة للبيعن مقابل 1188 ليرة للشراء، و1196 ليرة للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس في سوريا

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1220 ليرة للشراء، و1228 ليرة للبيع، مقابل 1214 ليرة للشراء، و1223 ليرة للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في سوريا

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 14539 ليرة للشراء، و14629 ليرة للبيع، مقابل 14508 ليرة للشراء، و14598 ليرة للبيع، أمس.