سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 15 سبتمبر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة، عن سعر الذهب في المملكة العربية السعودية، والذي انخفض في تعاملات اليوم الخميس، كما لاحظنا وجود اهتمام كبير لدى المواطنين بأسعار الذهب في السعودية ، خاصة رجال الأعمال والتجار وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 15 سبتمبر 2022.

سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 15 سبتمبر 2022

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في السعودية

نزل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى 206.06 ريال (54.82 دولار) مقابل 209 ريالات (55.61 دولار)، أمس بحسب منصة "gold-price- today" لرصد أسعار الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في السعودية

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في السعودية إلى 180.31 ريال (47.97 دولار) مقابل 182.88 ريال (48.66 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 17 اليوم الخميس في السعودية

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس في السعودية إلى 154.55 ريال (41.12 دولار) مقابل 156.75 ريال (41.71 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس في السعودية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الخميس نحو 120.20 ريال (31.98 دولار) مقابل 121.92 ريال (32.44 دولار)، أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السعودية

ونزل سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في السعودية إلى 6409 ريالات (1705 دولارات) مقابل 6500 ريال (1730 دولاراً)، أمس.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في السعودية (8 جرامات من عيار 21) 1442 ريالاً (383.75 دولار) مقابل 1463 ريالاً (389.29 دولار).