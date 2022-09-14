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سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022

وزاد سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بصورة قياسية تجاوزت ألف ليرة كاملة.

وارتفع سعر الدولار إلى 36.600 ألف ليرة للشراء و36.700 ألف ليرة لكل دولار مقابل 35.650 ألف ليرة للشراء و35.700 ألف ليرة للبيع، أمس بحسب منصة "lirarate" لرصد سعر الدولار في لبنان لحظياً.