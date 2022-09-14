وفاة مواطنة بحادث دعس شمال شرق رام الله

توفيت مواطنة، مساء اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022، إثر تعرضها لحادث دعس في بلدة المغير شمال شرق رام الله في الضفة المحتلة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إن غرفة عمليات شرطة محافظة رام الله والبيرة، تلقت بلاغاً حول تعرض مواطنة تبلغ من العمر 62 عاما للدعس أثناء قطعها للطريق من قبل مواطنة أخرى كانت تقود مركبتها في البلدة، وتم نقل المصابة إلى مجمع فلسطين الطبي وأعلن الأطباء عن وفاتها.

وأضاف ارزيقات، بأنه تم توقيف السائقة المتسببة بالحادث وإبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.