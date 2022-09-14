مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي ضد ريد بول سالزبورج الآن.. بث مباشر مباراة تشيلسي ضد ريد بول سالزبورج اليوم يلا شوت، تنطلق بعد قليل مباراة نارية بين فريق تشيلسي الإنجليزي ضد نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي، وذلك الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022، ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، وذلك على ملعب ستامفورد بريدج معقل النادي الأزرق، حيث تعد هذه المباراة أول اختبار حقيقي للمدير الفني الجديد لنادي تشيلسي، الذي عين مؤخراً بعد إقالة المدرب الألماني توماس توخيل من تدريب البلوز بعد الأداء السيء للاعبي الفريق، والهزيمة في أول مباراة له ببطولة دوري أبطال أوروبا، رغم إن تشيلسي بقيادة توخيل حصد اللقب الموسم قبل الماضي بعد التغلب على نظيره مانشستر سيتي بهدف دون مقابل.

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بث مباشر ماتش تشيلسي وريد بول سالزبورج اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022

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