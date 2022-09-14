ما قصة الفتاة اللبنانية سالي حافظ التي اقتحمت المصرف بالسلاح.. القصة كاملة..!!؟، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية قصة الفتاة التي داهمت أحد البنوك في لبنان تحت تهديد السلاح، والتي يبحث الكثيرون عبر محركات جوجل عن تفاصيل الحادثة التي قامت بها الشابة اللبنانية بعد أن قامت باقتحام المصرف وكانت ممسكة بيدها مسدس، لذلك قرر فريقنا ما قصة الفتاة اللبنانية التي اقتحمت المصرف بالسلاح.. القصة كاملة..!!؟.

ما قصة الفتاة اللبنانية سالي حافظ التي اقتحمت المصرف بالسلاح.. القصة كاملة..!!؟

فيديو سالي حافظ

وهي تنتزع حقّها من زُمرَة لصوص لبنان أفرحني أكثر من فيديو ابداع فرقة الميّاس!

برافو سالي! pic.twitter.com/VgZyUU51bC — نيشان (@Neshan) September 14, 2022

ووفق وسائل الإعلام العبرية، فإن الفتاة التي اقتحمت المصرف في لبنان كانت تحمل مسدسًا حربيًا. حيث احتجزت الفتاة مجموعة من الرهائن داخل مصرف في السوديكو وهددتهم بالسلاح مطالبةً بأخذ وديعتها من المصرف. ثم بعدها عملت على سكب بعض البنزين مهددةً بإحراق نفسها إن لم يعطوها المال من وديعتها. وبالفعل أخذت الفتاة مبلغًا يقدر بحوالي 20 ألف دولار من وديعتها. لكن ما الدوافع التي جعلت الفتاة سالي تقتحم المصرف وما الذي نشرته على صفحتها.

سالي ما سرقت

سالي مثّلت الدور المطلوب وقبضت الثمن

سالي بإيام الثورة قطعت الطريق على الصليب الأحمر ومرضى السرطان

سالي ساهمت بإقفال المصارف وتهريب الأموال ب١٧ تشرين

سالي زقفت لمرسيل ورياض سلامة وتمسخرت على غادة عون

سالي سكرتيرة الوزير يللي قاطع الدوا عن مرضى السرطان #سالي_حافظ pic.twitter.com/SDwSQRqYo3 — Odette Sawaya (@sawayaodette) September 14, 2022

ووفق ما تداولته مواقع التواصل، فإن دوافع الفتاة اللبنانية سالي حافظ التي اقتحمت المصرف اليوم كان مرض السرطان الذي أصاب أختها منذ فترة. حيث أوضحت الفتاة بأن أختها بحاجة إلى دفع فاتورة المشفى الذي يعالج أختها من الورم الذي أصابها. حيث شاركت الفتاة اللبنانية فيديو عبر صفحتها على فيسبوك وتكلمت فيه بلهجتها اللبنانية التالي: يا عمري أعدك بأنك ستسافرين وتتعالجين لتعودي وتربي ابنتك. حتى لو كلفني ذلك حياتي، علي وعلى أعدائي، شفاك الله يا أغلى من روحي. كما نشرت الفتاة التي اقتحمت المصرف رسالة أخرى مكتوب فيها بلهجتها اللبنانية: الدولة كلها تحت بيتي وأنا صرت بالمطار، بشوفكن بإسطنبول تشاو.

ما قصة الفتاة اللبنانية سالي حافظ التي اقتحمت المصرف بالسلاح.. القصة كاملة..!!؟

وتأتي حادثة الاقتحام هذه للمصرف تعتبر الثانية في لبنان الذي يعاني من أزمة مالية واقتصادية خانقة. كما أن أبرز نتائجها امتناع المصارف عن إعطاء المودعين ودائعهم.