"الشاباك" يوصي بإغلاق شمال الضفة وسحب تصاريح عمل

ذكرت قناة كان العبية مساء اليوم الأربعاء، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك أوصى بأن تبدأ المؤسسة الأمنية والجيش بفرض إغلاق على مدن شمال الضفة الغربية.

ووقفاً للقناة العبرية، أوصى الشاباك بتركيز الإغلاق على منطقة جنين قبل أن يخرج الوضع الأمني عن السيطرة.

هذا وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن الإغلاق الذي أوصى به الشاباك في منطقة التماس سيكون عبر نصب حواجز تفتيش يتم فيها فحص المركبات والمشاة عند مداخل ومخارج القرى التي قد يشملها الإغلاق، ومنع عبور الأشخاص الذين ليسوا من سكان المنطقة وليس لديهم تصريح خاص.

كما أوضحت الصحيفة أن توصية الشاباك التي تم استعراضها خلال جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية عقدت بمشاركة أجهزة الأمن الإسرائيلية وقادة الجيش، تشمل سحب تصاريح عمل داخل مناطق 48، من سكان في البلدات التي يخرج منها منفذي العمليات ضد الاحتلال.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل أحد ضباطه واستشهاد فلسطينيين اثنين في اشتباك مسلح، شمالي الضفة الغربية.

وقال الجيش: "قُتل الليلة الماضية ضابط، نتيجة تبادل لإطلاق نار بعد اشتباك مع مسلحَين فلسطينيَين بالقرب من معبر الجلمة قضاء جنين".