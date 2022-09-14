توماس مولر يدفع ثمن مباراة برشلونة "غالياً!"

تعرض منزل توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ الالماني الذي احتفل بعيد ميلاده الثالث والثلاثين، مساء أمس الثلاثاء، للسرقة خلال مباراة فريقه ضد ضيفه برشلونة الاسباني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وفق ما أفادت صحيفة بيلد الألمانية الأربعاء.

وقالت الشرطة المحلية في بيان من دون ذكر الاسم إن "مساء الثلاثاء، قام مجهولون بسرقة منزل في أوترفينغ واستولوا على الأموال والمجوهرات وأشياء ثمينة" قُدرت قيمتها بـ 500 ألف يورو.

وفقًا لمعلومات بيلد، الفيلا تعود لمولر الذي كان يخوض المباراة التي انتهت بفوز فريقه 2-صفر ضد لاعبه السابق البولندي روبرت ليفاندوفسكي وزملائه في النادي الكتالوني.

وقعت الأحداث عند حوالي الساعة العاشرة مساءً في التوقيت المحلي أي مع انطلاق الشوط الثاني، في أوترفينغ (جنوب ميونيخ) على بُعد حوالي 40 كيلومترًا من ملعب أليانز أرينا.

وقالت الشرطة إن اثنين على الأقل من اللصوص تمكنا من الفرار عند وصول عناصرها بعد دقائق، وعلى الرغم من عمليات التفتيش المكثفة، لم يتم القبض على الفاعلين.