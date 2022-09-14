بالفيديو بالفيديو.. هل حرم الحكم برشلونة من ركلة جزاء؟

شهد لقاء فريق برشلونة ومضيفه بايرن ميونخ الألماني (0-2) مساء أمس الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حالة تحكيمية أثارت الجدل.

وطالب لاعبو برشلونة بالحصول على ركلة جزاء لصالح المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي، بعد تعرضه لعرقلة من قبل الكندي ألفونسو ديفيز، مدافع بايرن ميونخ، على خط منطقة الجزاء، ولكن حكم المباراة الهولندي داني ماكيلي أشار باستكمال اللعب.

وأكد الحكم السابق إيتروراد غونزاليس وجود ركلة جزاء لبرشلونة، بقوله: "ديمبلي كان يحاول الدخول لمنطقة الجزاء من على الجانب الأيمن، ومدافع بايرن أسقطه على الخط، وبالتالي هي ركلة جزاء".

وعلق تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، على الحالة الجدلية، قائلا: "لم أشاهد اللعبة، ولكن كل من شاهدها قال إنها ركلة جزاء، ولكني لا أحب التعليق على قرارات الحكام".

بينما رد الفرنسي لوكاس هيرنانديز، مدافع بايرن ميونخ، على هذا الأمر في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، قائلا: "لم أشاهد اللعبة، ولكن إذا الحكم الذي شاهدها قال إنه لا توجد ركلة جزاء، وكذلك تقنية الفيديو المساعد للحكم، فليس هناك خطأ".