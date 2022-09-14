وفاة شاب إثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ في غزة

توفي شاب، مساء اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 222، إثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ بحي الزيتون في مدينة غزة.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة العقيد أيمن البطنيجي في تصريح صحفي عن وفاة الشاب (و، ز) 22 عاماً من حي الزيتون بمدينة غزة، جراء إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ عصر اليوم، وقد نقل للمستشفى مصاباً بجروح خطيرة توفي على إثرها.

نص التصريح كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية:-

️ تصريح صحفي:

🔹 وفاة الشاب (و، ز) 22 عاماً من حي الزيتون بمدينة غزة، جراء إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ عصر اليوم، وقد نقل للمستشفى مصاباً بجروح خطيرة توفي على إثرها.

عقيد/ أيمن البطنيجي

المتحدث باسم الشرطة

الأربعاء 14 سبتمبر 2022الإخبارية: -