نوير: الحظ ساعدنا أمام ليفاندوفسكي

قال مانويل نوير حارس بايرن ميونخ، إن فريقه كان "محظوظا" بعدم تلقي أهداف من روبرت ليفاندوفسكي، لدى عودة النجم البولندي إلى ملعب "أليانز أرينا".

وواصل ليفاندوفسكي عروضه المبهرة وتألقه التهديفي بعد انتقاله من بايرن إلى برشلونة، وسجل ثلاثية (هاتريك) في مباراته الأولى بدوري الأبطال بقميص البارسا، في مواجهة فيكتوريا بلزن التشيكي.

لكنه لم ينجح في التسجيل خلال المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونخ على برشلونة 2 / صفر مساء أمس الثلاثاء على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات.

وتصدى نوير لرأسية خطيرة من زميله السابق ليفاندوفسكي، وذلك بعد أن أهدر الأخير فرصة أخرى بعدما سدد الكرة فوق العارضة.

وكان من الممكن أن تسفر الفرصتان عن تسجيل ليفاندوفسكي في مباراة أمس، وقد اعترف نوير بأن الحظ حالف بايرن خلال المواجهة.

وقال نوير في تصريحاته للصحفيين عقب المباراة: "أعتقد أنها كانت مباراة عاطفية لليفاندوفسكي نظرا لأنه حقق نجاحا كبيرا في ميونخ، لكننا نعرفه أيضا كمنافس، والحظ لم يحالفه في اللحظات الحاسمة".

وأضاف: "كنا محظوظين بأنه سدد الكرة فوق العارضة وبأنني تصديت للمحاولة الثانية، لقد استعرضنا أداء جيدا في الجانب الدفاعي".

كذلك يرى جوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونخ أن ليفاندوفسكي أدى بشكل جيد رغم أنه أخفق في هز الشباك، واعترف بأن أغلب الحديث قبل المباراة كان يدور عن مواجهة ليفاندوفسكي لاعب برشلونة لفريق السابق.

وقال ناجلسمان :"أعتقد أنه قدم مباراة جيدة، وأنا سعيد بأنه لم يسجل، رأينا أنه كان يشكل خطورة، واستطعنا التصدي له بشكل جيد للغاية".

وأضاف :"رأيته عقب المباراة وعانقته، لكنه يلعب لفريق آخر الآن، ولدي العديد من اللاعبين الذين كان يجب علي التوجه إليهم".

وتابع مدرب بايرن :"هذا الأسبوع، ربما تلقيت 60 سؤالا حول ليفاندوفسكي، يمكنكم توجيه هذه الأسئلة إلى تشافي لأنه (ليفاندوفسكي) لم يعد لاعبا لدي".

ومن جانبه، قال تشافي المدير الفني لبرشلونة إنه لا يعتقد أن ليفاندوفسكي تأثر بطبيعة المواجهة، وأوضح :"لا أعتقد أنه قد يعاني من ضغوط، في ظل نضجه وخبرته".

وأضاف تشافي: "الأمر مجرد افتقاد للفاعلية (في الهجمات). هذه هي كرة القدم وهذا يحدث فيها".