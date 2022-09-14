الجهاز المركزي المصري: ارتفاع سجل التبادل التجاري بين مصر وقطر بنسبة 76.4%

أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصار (حكومي)، اليوم، التبادل التجاري بين مصر وقطر سجل ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2021، بنسبة 76.4% بقيمة 44.8 مليون دولار، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين كان في 2020 نحو 25.4 مليون دولار.

وذكر الجهاز المركزي، أن قيمة الصادرات المصرية إلى قطر بلغت 4.5 ملايين دولار خلال عام 2021، مقابل 395 ألف دولار خلال عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 1049%.

وبيّن أن قيمة الواردات المصرية بلغت من قطر 40.3 مليون دولار خلال عام 2021، مقابل 25 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 61%.

وتصدر الأثاث قائمة المنتجات التي صدرتها مصر إلى قطر بقيمة 1.4 مليون دولار لعام 2021، تليه الأجهزة الكهربائية بقيمة 848 ألف دولار، ثم مصنوعات الحديد والصلب بقيمة 632 ألف دولار.

وتأتي اللدائن (البلاستيك) ومصنوعاته في صدارة المنتجات التي تستوردها مصر من قطر بقيمة 31.6 مليون دولار، ثم منتجات كيماوية عضوية بقيمة 4.4 ملايين دولار وفي المرتبة الثالثة الأجهزة الكهربائية بقيمة 3.7 ملايين دولار.

ورصد بيان الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة، أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر وصلت إلى 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021، مقابل 1.3 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020، بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%.

وبلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر ما يقرب من 508 ملايين دولار خلال العام المالي 2020/2021، مقابل 678.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020، بنسبة انخفاض قدرها 25.1%.

جاء الإعلان عن هذه البيانات، بالتزامن مع زيارة بدأها الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، للعاصمة القطرية الدوحة، تستغرق يومين، هي الأولى منذ توليه منصبه.

وشهدت العلاقات المصرية القطرية، خلال الأشهر الماضية، تطورا كبيرا على مستويات عدة، وجرى تبادل الزيارات على مستوى السفراء بجانب المحادثات الرسمية بين البلدين.

وزار أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، القاهرة في يونيو/حزيران الماضي، لبحث تطوير العلاقات وقضايا أخرى مشتركة.

وفي نهاية مارس/آذار الماضي، أعلن البلدان الاتفاق على استثمارات قطرية في مصر بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.