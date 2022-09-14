التعليم برام الله يوقف معلم إثر تعنيفه لطالب

أعلنت وزارة التربية والتعليم في رام الله، اليوم الأربعاء، أنها قررت وقف معلم عن العمل بعد أن عنف أحد الطلبة في مدارس مديرية بيرزيت في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الوزارة –في بيان لها- أنها قرر وقت المعلم وتشكيل لجنة تحقيق فورية في الحادثة.

كما وأكدت الوزارة، رفضها المطلق لكافة أشكال العنف بحق الطلبة، مشيرةً إلى أنها تتخذ إجراءات حاسمة بحق من يتجاوز التعليمات بهذا الاتجاه.

يشار إلى أن رواد على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا خلال الساعات اليوم، مقطع فيديو تظهر قيام أحد المعلمين بتعنيف أحد الطلبة في مدارس مديرية بيرزيت.