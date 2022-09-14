"الشاباك" يوصي جيش الاحتلال بفرض إغلاق على شمال الضفة المحتلة

أفادت قناة "كان" العبرية، اليوم الأربعاء، بأن ما يسمى بـ"الشاباك" الإسرائيلي أوصى بأن تبدأ المؤسسة الأمنية وجيش الاحتلال بفرض إغلاق على مدن شمال الضفة الغربية المحتلة، في ظل تزايد نشاطات المقاومة التي توقع قتلى وجرحى.

وذكرت القناة، أنه لابد التركيز على منطقة جنين قبل أن يخرج الوضع الأمني عن السيطرة ونقل ساحات المعارك المسلحة إلى باقي المناطق.

واستشهد شابين، صباح اليوم، بالقرب من حاجز الجلمة المقام بالقرب من مدينه جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر عبرية: إن الشهيدين كانا قد أعدا كميناً لجنود الاحتلال على الحاجز، وخاضا اشتباكا مسلحا مع قوة احتلالية من الجنود أدت إلى استشهادهما.

وتحدث شهود عيان من مدينة جنين عن وقوع إصابات عديدة بين قوات الاحتلال حيث شوهدت طائرات مروحية تقوم بنقل المصابين من المكان.

وفي وقت لاحقت أعلنت مصادر محلية أن الشهيدين هما أحمد وعبد الرحمن عابد من بلدة كفر دان غربي جنين.