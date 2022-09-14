اندلاع حريق في طائرة هندية في مطار مسقط العماني

أعلنت هيئة الطيران المدني العماني، اليوم الأربعاء، اندلاع حريق في طائرة تابعة لشركة "إير إنديا إكسبرس" الهندية في مطار مسقط الدولي، ما أدى إلى إجلاء ركابها.

وأوضحت الهيئة –في بيان لها- "تعرضت رحلة الطيران الهندي السريع (..) في تمام الساعة 11:33 صباح اليوم لحدوث عطل ونشوب حريق في أحد المحركات قبل إقلاعها من مطار مسقط الدولي".

وأشارت إلى أن القوات العاملة في المطار أخلت المسافرين الذين كانوا على متن الطائرة"، و"نتج عن ذلك بعض الإصابات الخفيفة نتيجة تدافع الركاب أثناء عملية الإخلاء".

🔴 قناة تلفزيونية هندية: إجلاء الركاب بعد انبعاث دخان من طائرة للخطوط الهندية على المدرج في مطار #مسقط pic.twitter.com/ITf9b4ijWE — صحيفة رصد (@Rassd_Oman) September 14, 2022

ولم تعلن الهيئة عن عدد الركاب، الذين كانوا على متن الطائرة، أو توضح عدد المصابين.