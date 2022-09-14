قوات الاحتلال تستدعي والد الشهيد عبد الرحمن عابد في جنين

أفادت مصادر محلية، اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استدعت والد الشهيد عبد الرحمن عابد من بلدة كفر دان غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة، للتحقيق معه.

وقالت المصادر: إن قوات الاحتلال استدعت والد الشهيد عابد للتحقيق معه في حاجز الجلمة العسكري شمال جنين.

كما وقال والد الشهيد، إن "مخابرات الاحتلال حققت معه قرابة الساعتين، وتعمدت معاملته بطريقة مهينة".

يشار إلى أن الشابين أحمد أيمن ابراهيم عابد (23 عاما)، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد (22 عاما)، ارتقيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، بالقرب من حاجز الجلمة.

والشهيد أحمد هو البكر والوحيد، وله 5 شقيقات، وابن عمه شوكت كمال عابد استشهد في 15/4 من العام الجاري.