الاستخبارات الامريكية: روسيا انفت ملايين الدولارات لكسب النفوذ

أنفقت روسيا، اليوم الأربعاء، ما يزيد من 300 مليون دولار منذ 2014، أملا في كسب نفوذ على مسؤولي حكومات أجنبية ومرشحين سياسيين متعاطفين مع موسكو، بحسب ما كشفت عنه وكالة الاستخبارات الأمريكية.

وذكرت الاستخبارات الأمريكية، أن المخابرات الأمريكية اتهمت روسيا بتحويل ما لا يقل عن 300 مليون دولار سرًا للأحزاب السياسية الأجنبية والمرشحين في أكثر من عشرين دولة منذ عام 2014 في محاولة لتشكيل الأحداث السياسية خارج حدودها.

وانفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبالغ ضخمة لـ"التلاعب بالديمقراطيات من الداخل"، كما يقول مسؤول رفيع في الإدارة الامريكية –فضل عدم ذكر اسمه.