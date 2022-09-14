الدفاع التركية: 5 سفن جديدة محملة بالحبوب تغادر موانئ أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، مغادرة 5 سفن جديدة محملة بالحبوب موانئ أوكرانيا تنفيذا لاتفاق إسطنبول.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها :" إن 5 سفن غادرت موانئ أوكرانيا صباح اليوم، دون مزيد من التفاصيل حول وجهاتها".

وكانت إسطنبول قد شهدت في في 22 يوليو الماضي، توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، حيث تضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي والتي تهدد بكارثة إنسانية.