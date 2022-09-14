الاحتلال يخطر بوقف البناء في منزل وغرف زراعية غرب بيت لحم

أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، بوقف البناء في منزل مأهول وغرف زراعية واستصلاح أرض في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد نائب رئيس المجلس القروي محمد حمامرة، بأن قوات الاحتلال أخطرت بوقف البناء في منزل مساحته ١٠٠ متر مربع تعود للمواطن طاهر عايد شوشة بحجة عدم الترخيص.

كما أخطرت بوقف البناء في ثلاث غرف زراعية تقع في منطقة حمودة شرق القرية تعود للمواطنين مصطفى عايد شوشة، وعادل سعدي شوشة، وفراس جاسر سباتين، بحجة عدم الترخيص، إضافة إلى منع استصلاح أرض تعود للمواطن عبد الفتاح حسن سباتين.

يشار إلى أن قرية حوسان تتعرض خلال الفترة الأخيرة إلى هجمة مسعورة من قبل قوات الاحتلال تتمثل بهدم محل تجاري واقتلاع أشجار في أراضي زراعية.