خبير مائي يوضح أهمية عمل توربينات سد النهضة لمصر

أعلن السلطات الاثيوبية، اليوم الأربعاء، مخزون بحيرة سد النهضة إلى 22 مليار متر مكعب، بينما أوضح خبير مائي أهمية عمل التوربينات في السد لمصلحة مصر.

وقال خبير الموارد المائية نور الدين –في تصريح صحفي- إن "مصلحة مصر أن يتم إنجاز وانتهاء هذا التخزين، خاصة في السنوات 7 السمان في وفرة الفيضان، وبخصوص أمر عطل التوربينين فمن مصلحة مصر والسودان أن التوربينين يعملان".

وأضاف نور الدين: أن "هناك 13 توربينا في سد النهضة، وعند عمل 13 توربينا ستقوم بضخ لمصر والسودان نفس كمية تدفقات النيل الأزرق قبل بناء السد أي 49 مليارا كل عام".

وأشار إلى أن هذه الكمية بدلا من أن تأتى في 4 أشهر الصيف، سوف تأتى في 12 شهرا على مدار العام، كما كانت مشكلة مصر مع إثيوبيا هي الضمانات التي تضمن لنا تشغيل الـ13 توربين الموجودة في السد، خوفًا من تشغيل نصفها أو أقل من نصف عددها، لأنه لا بد من تشغيل جميع التوربيانت لضمان وصول حصة مصر كاملة من المياه.

واستطرد أنه: "بالتالي قصة إننا شمتانين في إن التوربينات اتعطلت دي غير صحيحة، لأنه من مصلحة مصر إن التوربينات تشتغل".