الداخلية تعلن عن كشف جديد لأسماء المسافرين للسفر عبر معبر رفح غدًا

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، عن كشف جديد لأسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غد الخميس الموافق 15 سبتمبر 2022.

وأوضحت الداخلية، أن السفر ليوم غد هو للحافلتين السادسة، والسابعة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2022/32) هنـــــا، والحافلة الخامسة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/35) هنـــــا.

وأكدت على ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة الثامنة صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، والالتزام بموعد السفر وفق المعلن عنه، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت الداخلية، لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت المسافرين إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.