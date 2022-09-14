برشلونة يمدد عقد جافى حتى 2026 بشرط جزائى مليار يورو

أعلن نادي برشلونة رسميًا، اليوم الأربعاء، عن تحصين أحد لاعبيه البارزين بعقد جديد، ليستمر في صفوف الملكي حتى صيف 2026.



وأصدر برشلونة بيانًا عبر موقعه الرسمي، كشف من خلاله أن جافي وقع عقدًا جديدًا حتى 2026، وبشرط جزائي قيمته مليار يورو.



ويعتبر جافي سادس لاعب في صفوف برشلونة يمتلك شرطًا جزائيًا بهذا المبلغ بعد أنسو فاتي، فيران توريس، رونالد أراوخو، رافينيا وجول كوندي.



جدير بالذكر، أن برشلونة خسر بالأمس أمام بايرن ميونخ، بهدفين دون رد، على ملعب أليانز آرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وتصدر الفريق البافاري بهذه النتيجة المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة (6 نقاط)، بينما يأتي خلفه برشلونة وإنتر بثلاث نقاط، ثم فيكتوريا بلزن التشيكي في قاع الترتيب من دون نقاط.