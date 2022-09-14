الاحتلال يخطر بهدم منشآت في طوباس

أفاد رئيس مجلس قروي عاطوف والرأس الأحمر، عبدالله بشارات، اليوم الأربعاء، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أخطرت بهدم عدة منشآت في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس.

وقال بشارات –في بيان لها- إن قوات الاحتلال أخطرت بهدم منشآت سكنية وزراعية تعود للشقيقين جهاد وخضر محمد فهد، وتضم هذه المنشآت ثلاث خيام سكنية بالإضافة لحظائر ماشية تزيد مساحتها الإجمالية عن 400 متر.

واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلية في وقت سابق من اليوم منطقة الرأس الأحمر والمنطقة الشرقية من عاطوف وشرعت بتصوير غالبية المنشآت فيها، تمهيدًا لعملية الهدم.