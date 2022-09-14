مقتل ما يزيد عن 500 جندي اوكراني بضربات جوية روسية

قتلت القوات الروسية ما يزيد عن 500 جندي أوكراني -بحسب بيان لوزارة الدفاع الروسية- فإن الجنود الاوكرانيين قتلوا جراء صد هجمات أوكرانية فاشلة في الجنوب وبضربات جوية وصاروخية ومدفعية على محاور قتال أخرى خلال اليوم الماضي.

وأوضحت الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية خسرت 8 دبابات و13 عربة مشاة قتالية و11 مدرعة أخرى جراء عمليات هجومية فاشلة على محور كريفوي روغ في خيرسون، واسفرت عن مقتل 150 جنديًا.

وذكرت أن الضربات الروسية الدقيقة حييدت250 فردا وأكثر من 20 قطعة من المعدات في أراضي دونيتسك، إضافة إلى مقتل 70 جنديا وتدمير 5 قطع من المعدات في زابوروجبه.

كما وبلغت خسائر القوات الأوكرانية جراء ضربات نارية مكثفة في منطقة خاركوف نحو 150 بين قتيل وجريح وأكثر من 10 قطع من المعدات.