القيادي عدنان: عملية الجلمة جاءت في ذروة تهديدات الاحتلال لجنين والضفة

أـكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي المحرر خضر عدنان اليوم الأربعاء 14/9/2022، أن عملية "حاجز الجلمة" بجنين بالضفة المحتلة، جاءت في ذروة تهديدات قادة العدو لجنين والضفة فخرج لهم فرسان كفر دان من حيث لم يحتسبوا.

وقال القيادي عدنان تعقيباً على عملية "حاجز الجلمة" البطولية:" نترحم على الاستشهاديين ابني العمومة من آل عابد الكرام: الشهيدين أحمد أيمن عابد وعبد الرحمن هاني عابد."

وحيا أرواح شهداء كفر دان البطلة، التي كانت خير مساند وداعم لمجاهدي شعبنا في مخيم جنين إبان معركة المخيم قبل عشرين عاماً.

واعتبر القيادي عدنان أن العملية جاءت رداً على عدوان الاحتلال من حاجز الجلمة الاحتلالي بالقتل والاعتقال، فكان عليهم جزاءً مستحقاً بما تجرعه شعبنا.

ولفت القيادي عدنان إلى أن خيرية شعبنا عظيمة ولن تكبلها "أوسلو" البائدة في ذكراها المشؤومة، وإن دماء الشهيدين شوكت عابد وشأس الكممجي لم تذهب هدراً ودمهم الوصية.

وحيا القيادي عدنان آل عابد الذين آووا القائد في سرايا القدس زياد ملايشة وامتزج دمه بالشهيد القائد إبراهيم عابد من كتائب شهداء الأقصى.