هيئة الأسرى: إهمال طبي متعمد بحق الأسرى في عيادة سجن "الرملة"

تتفاقم الجرائم بحق الانسانية من قبل محتل اسرائيلي متعنت لا يأخذ بالحسبان القوانين، والمواثيق الدولية بحق الاسرى الفلسطينيين، بل يصر على استخدام سياسة الإهمال الطبي المتعمدة وانتهاكه لأبسط الحقوق الصحية للأسرى المرضى.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، بأن الأسير أحمد موسى من مدينة بيت لحم، يعاني من مشاكل صحية عدة، حيث خضع قبل اعتقاله لعملية قلب مفتوح وزراعة صمام، كما ويشتكي من الدوخة وعدم التوازن ومن أوجاع بالرأس إثر إضرابه الذي انهاه ، ويعاني ايضاً من ضعف بالعين وطنين بالأذن نتيجة نقص الفيتامينات والماء، وهناك تجاهل لحالته من قبل إدارة السجون.

وفي السياق ذاته فان حالة الأسير محمد أبو صبرة من مدينة نابلس، والذي خضع سابقاً لعملية جراحية لوضع بلاتين، تميل الى الاستقرار وهذا يتطلب التعامل مع حالته بجدية، حتى لا يدخل في اي انتكاسة جديدة، وأنه قد يخضع لإجراء عملية اخرى لنزع البلاتين مستقبلا ، ووضع مفصل مكان الإصابة بالحوض.

وكان جيش الاحتلال قد أطلق النار على الشاب أبو صبرة بالقرب من حاجز "حوارة" العسكري، جنوب نابلس، وأُصيب بمنطقة البطن ورجله اليسرى. وتحتجزه سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل عيادة سجن " الرملة" ولا زال موقوفاً.

وحملت هيئة شؤون الأسرى إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة، عن استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين، وطالبت المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية الأسرى على أكمل وجه.