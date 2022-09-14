الاحتلال يقتحم عاطوف والرأس الأحمر ويصور مساكن وحظائر

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عاطوف والرأس الأحمر جنوب طوباس، وصورت عددا من المساكن.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة، وصورت مساكن المواطنين، وحظائر الماشية، ما أثار تخوفات لدى المواطنين من عمليات هدم مستقبلا.

وتشهد المنطقة منذ أشهر حملة استيلاء على مركبات المواطنين، والجرارات الزراعية التي تعمل في المنطقة، تقوم بها قوات الاحتلال.

وتعرضت مساكن المواطنين خلال السنوات الماضية، للهدم عدة مرات، كما تعرض سكانها للطرد من خيامهم؛ بحجة إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة.