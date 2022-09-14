 10 أشخاص تحت أنقاض المبنى المنهار في عمان

تواصل فرق الإنقاذ الأربعاء البحث عن عشرة أشخاص تحت أنقاض المبنى المنهار في عمان ما زال عدد منهم على قيد الحياة، وفق ما صرح وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام فيصل الشبول.

وقُتل في الحادث خمسة أشخاص إثر الحادث الثلاثاء.

وقال الشبول المتحدث الرسمي باسم الحكومة في تصريح لقناة "المملكة" الرسمية إن هناك "معلومات عن وجود 10 أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض في المبنى المنهار في اللويبدة، منهم أشخاص أحياء".

واضاف أن "عمليات البحث ما زالت مستمرة في موقع انهيار عمارة اللويبدة.. طبيعة المكان وعرة والمباني متلاصقة والممرات ضيقة" وهو ما قد يصعب عمليات البحث.

وقال مدير الدفاع المدني حاتم جابر إن "أكثر من 300 من كوادر الدفاع المدني يشاركون في عملية البحث".

وقتل خمسة أشخاص وأصيب 14 آخرون بجروح في حادث انهيار المبنى القديم المؤلف من أربعة طوابق على ما أعلنت السلطات الأمنية الأردنية أمس الثلاثاء.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان الثلاثاء إن "من أسباب انهيار المبنى أنه قديم ومتهالك"، مشيرا الى انه "يتم تقييم وضع المباني المجاورة".

يشار الى أن منطقة جبل اللويبدة تعد من أجمل وأقدم وأعرق مناطق عمان ويعود بناؤها لبداية القرن العشرين ويقيم فيها الكثير من الأجانب وتضم مقر المركز الثقافي الفرنسي.