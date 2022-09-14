عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" من جهة باب المغاربة

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء 14/9/2022، ان المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مراسلتنا إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته وباحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول أسطورة "هيكلهم" المزعوم.

وتأتي هذه الاقتحامات وسط تحضيرات يجريها المستوطنون لتنفيذ أكبر اقتحام تاريخي للمسجد الأقصى في 29 من أيلول الجاري؛ لمناسبة ما يسمى "رأس السنة العبرية."

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه، وتزداد حدة هذه الاقتحامات وشراستها في موسم الأعياد والمناسبات الخاصة بالاحتلال.