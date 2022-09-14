أسعار الدجاج واللحوم والخضروات في غزة اليوم الأربعاء 14/09/2022

شهدت أسعار الدواجن وملحقاتها، واللحوم والخضروات، في أسواق قطاع غزة، اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022، ارتفاعا نسبيًا، إثر استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، وتداعيات غلاء الأسعار عالميًا.

نقدم لكم متوسط أسعار المنتجات الزراعية بالشيكل كما أعلنتها وزارة الزراعة في غزة:

أسعار المنتجات الزراعية.

أسعار المنتجات الزراعية في الاسواق المحلية 14/09/2022

الرقم الصنف السعر الكيلو بالشيكل

1 طماطم 2.5

2 خيار 2.5

3 بصل 1.7

4 كوسا 3.3

5 باذنجان 1.7

6 فلفل 3

7 جزر 3

8 ثوم 6

9 ملفوف 3

10 زهرة 4

11 قرع 3

12 ليمون 3.3

13 ملوخية 2

14 فصوليا 6

15 بيض 15

16 دجاج 12

17 لحمة 40

18 بطاطا 2.5