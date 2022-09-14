سعر الذهب في فلسطين اليوم- سعر جرام الذهب عيار 21

يشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 14/9/2022، ارتفاعاً في التعاملات الصباحية في الأسواق المحلية، بالتزامن مع ارتفاعها عالمياً، حيث بلغ سعر أونصة الذهب اليوم 1704 دولار ارتفاع 3 $.

أسعار الذهب اليوم في فلسطين

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 187.71 شيكل $54.82

سعر الذهب عيار 22 172.07 شيكل $50.25

اسعار الذهب عيار 21 164.25 شيكل $47.97

اسعار الذهب عيار 18 140.78 شيكل $41.12

سعر الذهب عيار 14 109.50 شيكل $31.98

سعر الذهب عيار 12 93.85 شيكل $27.41

اسعار أوقية الذهب 5,838 شيكل $1,705

اسعار جنيه الذهب 1,314 شيكل $383.75

اسعار كيلو الذهب 187,706 شيكل $54,820

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

13 سبتمبر 187.58 164.14 140.69 109.43 93.79

12 سبتمبر 186.68 163.35 140.01 108.90 93.34

11 سبتمبر 188.34 164.80 141.26 109.87 94.17

10 سبتمبر 188.36 164.82 141.27 109.88 94.18

9 سبتمبر 188.31 164.78 141.24 109.85 94.16

8 سبتمبر 188.74 165.16 141.56 110.10 94.37

7 سبتمبر 189.53 165.84 142.15 110.56 94.77

6 سبتمبر 187.02 163.65 140.27 109.10 93.51

5 سبتمبر 187.59 164.15 140.70 109.43 93.80

4 سبتمبر 185.82 162.60 139.37 108.39 92.91