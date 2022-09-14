نعش الملكة إليزابيث يصل قصر باكنجهام وتشارلز يستقبله

استقبل الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة نعش الملكة إليزابيث الراحلة في قصر باكنجهام الأربعاء، بعدما اصطف عشرات الآلاف من الأشخاص في الشوارع في ظل أمطار غزيرة، ليشهدوا وصوله إلى العاصمة البريطانية.

وفي ليلة مظلمة هطلت خلالها أمطار غزيرة، تحرك موكب النعش من مطار قريب، ليسير ببطء عبر شوارع لندن، حيث وقفت حشود على طول الطريق، ليلقي بعضها الزهور، ويترك العديد سياراتهم لإلقاء نظرة على الموكب.

وقال متحدث باسم قصر باكنجهام إن الملك تشارلز، الذي أصبح ملكا تلقائيا بوفاة والدته الأسبوع الماضي، كان في استقبال النعش مع أشقائه الثلاثة ونجليه وليام وهاري وأعضاء كبار آخرين بالعائلة المالكة.

وقالت آن في بيان "إنه لشرف وميزة أن أرافقها في رحلاتها الأخيرة... إن مشاهدة الحب والاحترام الذي أظهره الكثيرون في هذه الرحلات كان أمرا مريحا ورافعا للروح المعنوية".

وسيُنقل النعش يوم الأربعاء على متن عربة مدفع في إطار موكب عسكري كبير إلى قاعة وستمنستر، حيث سيظل هناك حتى 19 سبتمبر.

وسيُسمح للجمهور بالمرور على النعش، الذي سيُغطى بالعلم الملكي التقليدي، ومن فوقه الجرم السماوي والصولجان، حتى صباح يوم الجنازة التي سيحضرها العشرات من قادة العالم، من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.