أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 14 سبتمبر 2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات الأربعاء 14سبتمبر 2022، رغم استقرار "النفيس" عالميا وترقب بيانات التضخم الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية ليصل إلى 209 ريالات (55.61 دولار)، لدى التجار ومحلات الصاغة، بحسب منصة "gold-price- today" لرصد أسعار الذهب.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية ليرتفع إلى مستوى 156.75 ريال (41.71 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 121.92 ريال (32.44 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 104.50 ريال (27.81 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (الأكثر تداولاً بالمملكة) ليصل إلى مستوى 182.88 ريال (48.66 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السعودية خلال تداولات الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 نحو 6500 ريال (1730 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1463 ريالاً (389.29 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

شهدت أسعار الذهب استقرارا اليوم الثلاثاء، إذ يترقب المستثمرون الحذرون بيانات التضخم الأمريكية لتوقع مقدار رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة.

وسجلت أسعر الذهب في المعاملات الفورية تغيرا طفيفا إلى 1724.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0729 بتوقيت جرينتش. ووصلت الأسعار لأعلى مستوى لها في أسبوعين عند 1734.99 دولار أمس الإثنين وسط تراجع الدولار.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1734.90 دولار.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية، التي ستصدر عند الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، ارتفاع التضخم الرئيسي بنسبة 8.1% على أساس سنوي في أغسطس/ آب مقابل 8.5% في يوليو/ تموز.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 19.69 دولار للأوقية، بعدما سجلت الإثنين أكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية منذ فبراير/شباط 2021.

وهبط البلاتين بنسبة 0.2% إلى 905.15 دولار والبلاديوم بنسبة 2.7% إلى 2203.77 دولار، بعدما انخفض في وقت سابق 4.7%.