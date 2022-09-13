أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 14 سبتمبر 2022

تراجعت أسعار الذهب اليوم في العراق خلال تعاملات الأربعاء 14 سبتمبر/أيلول 2022، تزامنًا مع هبوط "النفيس" في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في العراق

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق، خلال التعاملات المسائية، إلى 79.974 ألف دينار (54.82 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى مستوى 69.979 ألف دينار (47.97 دولار).

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق، إلى 59.982 ألف دينار (41.11 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في العراق، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 46.652 ألف دينار (31.98 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في العراق

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في العراق، خلال التعاملات المسائية، انخفاضًا إلى نحو 2.487 مليون دينار (1705 دولارات).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق (8 جرامات من عيار 21) نحو 559.834 ألف دينار (383.73 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية للحصول على أدلة حول مسار رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لاحقًا اليوم، مع توقعات تباطؤه للشهر الثاني على التوالي إلى 8.1% على أساس سنوي في أغسطس.

وحذر الملياردير "إيلون ماسك" في تغريدة الجمعة الماضية بشأن زيادة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي بقوة شديدة، مما قد يؤدي إلى حدوث انكماش في الأسعار، بما يتماشى مع تحذيرات مماثلة من المستثمرة الأمريكية "كاثي وود" الأسبوع الماضي.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.36% إلى 1734.20 دولار للأوقية، بينما استقر سعر التسليم الفوري عند 1724.17 دولار للأوقية.

وانخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 0.2% عند 19.82 دولار للأوقية، كما هبط سعر البلاديوم للتسليم الفوري 2.76% إلى 2201.82 دولار، بينما ارتفع سعر البلاتين 0.26% عند 909.34 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية - بنسبة 0.22% إلى 108.07 نقطة.