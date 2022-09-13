الإفراج عن الصحفية لمى غوشة بعد اعتقال دام 10 أيام

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء13/9/2022، عن الصحفية لمى غوشة، بعد اعتقال دام 10 أيام.

وكان محامي الدفاع قد تقدم بطلب استئناف على قرار تمديد اعتقالها الأخير، ووافقت المحكمة الإفراج عنها بشرط الحبس المنزلي ومنع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي إضافة لإيداع مبلغ مالي.

يذكر أنّ لمى اُعتقلت من منزل عائلتها في الرابع من أيلول/ سبتمبر الجاري، بعد مصادرة جهازها الحاسوب، وهاتفها، وجرى تمديد اعتقالها خمس مرات، علمًا أنها متزوجة وهي أم لطفلين، كما أنها طالبة دراسات عليا في جامعة بيرزيت‏، وتعرضت منذ تاريخ اعتقالها للتحقيق ثم العزل في سجن "هشارون" في ظروف قاسية.

وكان الاحتلال نقل الصحفية غوشة من سجن "هشارون" إلى سجن "الدامون"، حيث تقبع الأسيرات الفلسطينيات.