الجهاد الإسلامي في فلسطين يلتقي سفير جمهورية كوبا في دمشق

استقبل سفير كوبا السيد ميغيل بارغا اليوم الثلاثاء 13/9/2022، وفد من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الساحة السورية، على رأس الوفد إسماعيل السنداوي "أبو مجاهد" ممثل الحركة في سورية، وإبراهيم موعد مسؤول العلاقات في الساحة.

وأكد السفير بارغا خلال اللقاء بأنّ أيّ دولة لم تحافظ على سيادتها وقدّمت تنازلات للولايات المتحدة الأمريكية لم تزدها هذه التنازلات إلا خسارة والأمثلة كثير وحاضرة في تفاصيل المشهد السياسي حتى اليوم.

كما أكّد على أنّ انسحاب كيان الاحتلال من قطاع غزة وجنوب لبنان والحروب التي خاضتها المقاومة الفلسطينية واللبنانية أكدت بأنّ المقاومة هي الطريق الوحيد لعودة الأرض المحتلّة.

وشدّد السفير الكوبي على أنّ استمرار حصار الولايات المتّحدة الأمريكية على كوبا إنما هو دليل إضافي على تمسّك القيادة والشعب الكوبي بسيادته

وبأنّ روسيا تدافع عن نفسها، وبأنّ الغرب كان يحضر لهذه المعركة منذ سنوات خلت، وبأنّ الواقع السياسي الجديد يبشّر بنهاية القطبية الواحدة.

ومن جهته أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في سوريا إسماعيل السنداوي على أهمية دعم كوبا للقضية الفلسطينية في جميع الاجتماعات والمحافل الدولية شارحاً تفاصيل ما يعانيه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال من ممارسات وحشية.

وقدّم الوفد رسالة للخارجية الكوبية يدعوها فيها للعمل على مساندة الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية والمطالبة بكشف جرائم الاحتلال على الصعيد الدولي جاء فيها:

- تقديم قادة الاحتلال وقادة الجيش الإسرائيلي إلى محاكم الجنايات الدولية كمجرمين حرب.

- مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية المعنية بحقوق الأطفال بالتّدخل لإنقاذ الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال وتوفير الحماية لهم.

-العمل على إلغاء قانون الأحكام الإدارية.

-العمل على معالجة الأسرى المرضى والحدّ مما يعانوه من إهمال طبي من قبل إدارة السجون، وعلى رأسهم الأسير ناصر أبو حميد وأحمد مناصرة وإسراء الجعابيص.





