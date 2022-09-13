سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 14 سبتمبر 2022

قفز سعر الدولار اليوم في سوريا خلال تداولات صباح الأربعاء 14 سبتمبر/ أيلول 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، حيث ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصعد إلى 4470 ليرة للشراء، و4490 ليرة للبيع، مقابل 4450 ليرة للشراء، و4475 ليرة للبيع، خلال تعاملات أمس بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في سوريا

وأعلنت وزارة المالية السورية إنهاء كافة الإجراءات والموافقات اللازمة لتداول سندات الخزينة الصادرة بموجب المزاد الثاني لعام 2022 اعتباراً من جلسة يوم الإثنين المقبل في سوق دمشق للأوراق المالية.

وتعتبر سندات الخزينة من أنواع الدين الداخلي الذي تفضّل الكثير من الدول استخدامه لتمويل العجز عوضًا عن الدين الخارجي (من صندوق النقد الدولي مثلًا) الذي يترتب عليه شروط صعبة ووصايات على الدولة. لكن الدين الداخلي بدوره يزيد التضخم ويحمل مخاطرًا أخرى جسيمة.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

استقر سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 4526 ليرة للشراء، و4551 ليرة للبيع، مقابل 4521 ليرة للشراء، و4551 ليرة للبيع، أمس.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الأربعاء لدى السوق الموازية (السوداء) ليصل إلى 5225 ليرة للشراء، و5259 ليرة للبيع، مقابل 5189 ليرة للشراء، و5228 ليرة للبيع، بنهاية تداولات أمس الإثنين.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1188 ليرة للشراء، و1196 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1214 ليرة للشراء، و1223 ليرة للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 14508 ليرة للشراء، و14598 ليرة للبيع.