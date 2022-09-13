شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14 سبتمبر 2022، ارتفاعاً في مصر خلال التعاملات الصباحية، رغم استقرار "النفيس" عالميا وترقب إعلان بيانات التضخم الأمريكي..

ويتم تحديد سعر الذهب في مصر وفقا لعاملين؛ الأول السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، فيما تقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

زاد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، ليصل إلى 1077 جنيهاً (55.61 دولار)، بحسب منصة " egypt.gold-price-today " المتخصصة في رصد أسعار الذهب في مصر.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لدى التجار ومحلات الصاغة، ليصعد إلى مستوى 807.63 جنيه (41.71 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 628.15 جنيه (32.44 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 538.41 جنيه (27.81 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 403.81 جنيه (20.85 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

صعد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولاً بالأسواق) ليصل إلى مستوى 942.24 جنيه (48.66 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر نحو 33.489 ألف جنيه (1730 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7538 جنيهاً (389.29 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

شهدت أسعار الذهب استقرارا اليوم الثلاثاء، إذ يترقب المستثمرون الحذرون بيانات التضخم الأمريكية لتوقع مقدار رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة.

وسجلت أسعر الذهب في المعاملات الفورية تغيرا طفيفا إلى 1724.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0729 بتوقيت جرينتش. ووصلت الأسعار لأعلى مستوى لها في أسبوعين عند 1734.99 دولار أمس الإثنين وسط تراجع الدولار.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1734.90 دولار.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية، التي ستصدر عند الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، ارتفاع التضخم الرئيسي بنسبة 8.1% على أساس سنوي في أغسطس/ آب مقابل 8.5% في يوليو/ تموز.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 19.69 دولار للأوقية، بعدما سجلت الإثنين أكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية منذ فبراير/شباط 2021.

وهبط البلاتين بنسبة 0.2% إلى 905.15 دولار والبلاديوم بنسبة 2.7% إلى 2203.77 دولار، بعدما انخفض في وقت سابق 4.7%.