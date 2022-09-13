ماهو نبات الشيح – هل يقي نبات الشيح من سرطان القولون؟- يكثر السؤال حول نبات الشيح، والذي برز مؤخراً في الساحة الطبية، والحديث عنه قدرته على علاج مرض السرطان، وخاصةً سرطان القولون، فنبات الشيح هي نبات سهلي ذو رائحة طيبة ونفاذة، وتتجاوز فترة حياة هذه العشبة 4 سنوات، كما أن طولها يبلغ 60 سنتميتر، وتتميز بأوراقها المركبة وأزهارها ذات الرؤوس الصفراء، كما يتم زراعتها في أمريكا اللاتينية والمغرب العربي واستراليا واسيا أيضًا.

هل يقي نبات الشيح من سرطان القولون؟

وتعد عشبة الشيح من النباتات السنوية التي تنتشر على نطاق واسع في كلٍ من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، كما أن هذه العشبة تم استخدامها قديمًا في الطب التقليدي الصيني، وذلك قبل الميلاد وذلك لتعدد فوائدها.

وكما أن أحد أنواع نبات الشيح المعروف باسم الشيح الأبيض تم استخدامه في علاج مختلف الأمراض والمشاكل المرتبطة بالقولون.

والعديد من الدراسات والأبحاث أظهرت فوائد الشيح للقولون وأبرزت أهمية مستخلص عشبة الشيح الأبيض كمصدرٍ رئيسي لبعض مضادات الأكسدة الطبيعية، بالإضافة إلى استخدامه كمادةٍ كيميائية نباتية قد تعمل ضد سرطان القولون.

ومن الأنواع الأخرى التابعة لنبات الشيح التي تم استخدامها في علاج مشاكل القولون، الشيح الدراج (Artemisia vulgaris).

إذ تكمن أهمية المستخلصات العشبية الخاصة بهذه النبتة في حثها أو تحريضها على التأثيرات المضادة للورم في خلايا سرطان القولون البشري.

ويتم ذلك عن طريق تحريض عملية البلعمة الذاتية، وتثبيط هجرة الخلايا السرطانية، ولكن لا بد من التنبيه إلى عدم وجود أدلة علمية كافية على أهمية هذه العشبة في علاج القولون.

من فوائد شرب الشيح على الريق أنه سيمد الجسم بالعديد من مضادات الأكسدة، ومنها شامازولين.

حيث قد تساهم مضادات الأكسدة التي يحتويها الشيح على الاتي:

مقاومة مرض الزهايمر .

تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

الحد من أمراض القلب.

كيفية تحضير مشروب نبات الشيح

أولاً اغلي كمية من الماء، وأضيفي عليها أوراق الشيح.

ثم اتركي أوراق الشيح منقوعة في الماء المغلي لمدة 5 دقائق على الأقل.

ثم صفي مشروب نبات الشيح ويتم شربه مباشرة.

إن لم يتمكن الحصول على أوراق الشيح الطازجة يمكن استخدام الجافة بنفس الطريقة.