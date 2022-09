مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ بث مباشر الفجر الجديد.. بث مباشر بايرن ميونخ ضد برشلونة الآن كورة 360 يلا شوت، في مباراة قمة القمم، تلعب بين ناديي برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسة شديدة جداً بين الفريقين، عنونها الأخذ بالثأر بالنسبة لبرشلونة، وتعزيز التفوق والانتصار بالنسبة للفريق البافاري، حيث من المقرر أن تنطلق المباراة الساعة العاشرة بتوقيت السعودية وفلسطين، التاسعة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وذلك من مساء اليوم الثلاثاء 13/ 9 سبتمبر 2022، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2022-2023، حيث يحرص الفريقان على خوض مباراة قوية يسعى من خلالها برشلونة لأخذ ثأر الهزائم المذلة التي تلقاها من البايرن كان أبرزها نتيجة ثمانية أهداف لهدفين، وفي المقابل سيحرص البايرن على تعزيز تفوقه على البرشا وخاصة أن اللقاء بين جماهيره.

وعلى الرغم من أن الفريق البافاري لا يقدم أفضل مستوياته إلا إنه لايزال يحظى بمتابعة جمهور عريض وكبير، حيث يبحث جمهوره الآن عن، مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ بث مباشر الفجر الجديد.. بث مباشر بايرن ميونخ ضد برشلونة الآن كورة 360 يلا شوت، فهي تعد من أهم وأقوى مباريات هذه المجموعة، إذ إن كل الأعين شاخصة على هذه المباراة، بانتظار بدء صافرة البداية، حيث ستجد الملايين من عشاق كرة القدم يتابعون مجريات اللقاء أولا بأول، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بث مباشر مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ الآن تويتر، من أجل متابعة اللقاء لحظة بلحظة.

لمشاهدة المباراة عبر بث مباشر قناة الفجر اضغط هنا

لمشاهدة المباراة بث مباشر اضغط على الرابط

RL9 is a joy to watch pic.twitter.com/lhsHVpahk8

On the last episode of @ChampionsLeague Group C ... pic.twitter.com/H7DwVre3Fk