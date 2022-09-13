بث مباشر برشلونة وبايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا الان يلا شوت- مباراة برشلونة وبايرن ميونخ بث مباشر كورة 365، يدخل فريق برشلونة وبايرن ميونخ الليلة مباراتهم الثانية في دوري أبطال أوروبا 2022، وعين الفريقين على تحقيق الفوز والانتصار في المباراة وتصدر ترتيب المجموعة، التي وفق المراقبين وعشاق الكرة هي من أقوى من المجموعات في مباريات دوري أبطال أوروبا لدوري المجموعات 2022، لذلك وضمن المواكبة الدائمة والمتواصلة من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" والتي بدأت بها منذ ساعات الصباح لمواكبة كافة المباريات الرياضية الكبرى والتي يتزادد عليها البحث مع مرور الوقت عبر محركات قوقل وغيرها، وضعنا لكم هذه المقالة للحديث عن أقوى مباريات دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم مباراة برشلونة وبايرن ميونخ والتي يتوقع أن تكون المباراة الأقوى والأكثر إثارة بخلاف المباريات الأخرى التي ستقام وأقيمت خلال هذه الساعات أو الساعات الماضية، لذلك خصصنا لكم المقالة للحديث عن روابط لمشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا يلا شوت وغيره من المواقع المتخصصة في عرض المباريات.

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ويدخل برشلونة الاسباني اللقاء أمام بايرن ميونخ وعينه على تحقيق الفوز ورد اعتباره أمام البايرن ومحاولة اثبات نفسه من جديد في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا لهذا العام 2022، خاصة وأن الفريق أصيب بانتكاسة العام الماضي، فضلاً عن تعرضه لهزيمة كبيرة وقاسية من بايرن ميونخ أيضا في دوري المجموعات، لذلك سيحاول برشلونة دخول اللقاء وعينه على الفوز وتحقيق الانتصار وإعادة المجد لفريق برشلونة وسط الفرق الأوروبية الكبيرة التي قللت من قيمة فريق برشلونة خلال الأعوام الماضية والسابقة نتيجة الأوضاع التي مر بها الفريق الكتالوني وخروج ليونيل ميسي نجمه الأبرز خلال السنوات الماضية، لذلك سنعود بكم وضمن مقالنا بث مباشر برشلونة وبايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا الان يلا شوت- مباراة برشلونة وبايرن ميونخ بث مباشر كورة 365، لنرفق لكم رابط لمشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ بث مباشر هنــــــــــا

🏳️ من أي بلد ستُتابعون قمة الليلة، وما توقعاتكم للنتيجة؟



⚽ بايرن ميونخ 🆚 برشلونة



⏲️ اليوم في الأوقات التالية:



⏰7:00 🇲🇷

⏰8:00 🇲🇦 🇩🇿 🇹🇳

⏰9:00 🇪🇸 🇱🇾 🇪🇬 🇸🇩

⏰10:00 🇱🇧 🇵🇸 🇸🇾 🇯🇴 🇸🇦 🇮🇶 🇰🇼 🇶🇦 🇧🇭 🇾🇪 🇸🇴

⏰11:00 🇦🇪 🇴🇲 pic.twitter.com/XiiFW4aHpT — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 13, 2022

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ومباراة برشلونة وبايرن ميونخ لهذا العام والتوقيت تختلف كثيرا ً عن الماضي فبرشلونة عزز من عناصره خلال فترة الانتقالات الصيفية وابرزهم ليفاندوفسكي الذى كان يشكل عقدة لفريق برشلونة اثر أهدافه الكثيرة في مرمى فريق برشلونة، فضلاً عن النتائج التي يحققها فريق برشلونة خلال المباريات الماضية سواء في دوري ابطال أوروبا او الدوري الاسباني، لذلك من المتوقع أن نشهد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ باجواء اثارة ومنافسة عالية، ولمشاهدة مباراة برشلونة والبايرن مباشر هنــــــــــا

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ويلتقي برشلونة مع بايرن ميونخ، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويعود روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، في رحلة مليئة بالذكريات إلى ملعب "أليانز أرينا" معقل فريقه السابق بايرن ميونخ، في مواجهة ينتظرها عشاق ومحبي كرة القدم حول العالم، واعتاد ليفاندوفسكي على التألق خلال مواجهته لأنديته السابقة، بالتسجيل وتحقيق الانتصارات، ولعب روبرت ضد بايرن ميونخ حين كان في صفوف بوروسيا دورتموند.

وخاض البولندي 14 مباراة ضد بايرن بقميص دورتموند، وسجل 5 أهداف، وحقق 7 انتصارات وتعادل مرتين وتلقى 5 هزائم، حيث أن معدل انتصاراته كان أكبر ضد العملاق البافاري، وبعدما انتقل ليفاندوفسكي لبايرن، واجه فريقه السابق دورتموند في 26 مباراة، وسجل 27 هدفا وصنع 3، وحقق الفوز على بوروسيا في 19 مباراة وتعادل في مباراة وتلقى 6 هزائم.

👋 صباحكم همة ونشاط 💥 pic.twitter.com/irTFzVcPEI — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 13, 2022

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وستنطلق أحداث مباراة القمة بين برشلونة وبايرن ميونخ، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، بينما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الثامنة مساءً، ولكن بتوقيت دولة سلطنة عمان والإمارات عند الساعة الحادية عشرة مساءً، وستكون هذه المواجهة في الجولة الثانية من دور المجموعات ذات أهمية كبيرة بعد فوزهما في الجولة الافتتاحية، وإذا حقق أحدهما الفوز الثاني على التوالي فسيكون قد قطع مسافة كبيرة نحو ضمان التأهل إلى ثمن النهائي.



والتقى بايرن وبرشلونة وجها لوجه الموسم الماضي في دور المجموعات، وحسم العملاق البافاري مواجهتي الذهاب والإياب لصالحه بنفس النتيجة 3-0 سوءا في أليانز أو كامب نو، ليودع تشافي هرنانديز ولاعبوه البطولة مبكرا للغاية، ولمشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ عبر موقع كورة ستار المتخصص في عرض المباريات اضغط هنـــــــــــا

🔴🔵 أرقام وإحصاءات لمواجهات بايرن ميونيخ وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 🔢



🇩🇪 فاز بايرن ميونيخ بـ8 من مبارياته الـ11 في دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة (ت1 خ2)، بما في ذلك كل من آخر 4 مباريات متتالية.#دوري_أبطال_أوروبا #بايرن_برشلونة #beINUCL pic.twitter.com/9wN9HNoy3M — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 13, 2022

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وفي المواجهات الـ3 الأخيرة، حقق البايرن 3 انتصارات أحرز خلالها 14 هدفا إجمالا. في المقابل وصل البرسا لشباك الفريق الألماني في مناسبتين فقط خلال تلك الليلة المريرة في لشبونة. ورغم أن ميزان الأهداف لا يميل لمصلحتهم، لكن أبناء تشافي ربما يعادلون الكفة بعض الشيء غدا في أليانز.



وكان ليفاندوفسكي على وجه الخصوص هو أكثر من صفع البرسا حين كان يرتدي قميص الفريق الألماني، لكن الأمور مختلفة الآن بعد أن أمن برشلونة جانب اللاعب البولندي بإلباسه قميصه والذي سجل به ليفا 9 أهداف في 6 مباريات منذ بداية الموسم الجاري.



وتحول البولندي ليفاندوفسكي إلى سلاح فتاك يشهره في وجه العملاق الألماني على أمل خطف انتصار يثبت قبل كل شيء أن تشافي ورجاله استعادوا ذكريات الماضي المجيدة، بث مباشر برشلونة وبايرن ميونخ يوتيوب هنــــــــــــا

لعبة برشلونة وبايرن ميونخ بث مباشر

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز في المواجهة القوية أمام منافسه صاحب الأرض بايرن ميونخ بتشكيلة أساسية، كما يلي:

" حراسة المرمى: مارك تير شتيغن، أما دفاع البرسا: جول كوندي (جيرارد بيكيه)، أندرياس كريستنسن، رونالد أراخو، ماركوس ألونسو (سيرجى روبيرتو)، وخط الوسط: جافي (فرانك كيسي)، بيدري (فرينكي دي يونج)، سيرجيو بوسكيتس، ومركز الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، عثمان ديمبيلي، رافينيا دياز (أنسو فاتي).

مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم بث مباشر

ومن المقرّر أن تبث مباراة برشلونة وبايرن ميونخ، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، عبر شبكة قنوات (beIN SPORTS) الرياضية القطرية، الناقل الحصري لمنافسات البطولة القارية لهذا الموسم في الوطن العربي وشمال أفريقيا، ولمشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ بث مباشر اضغط هنــــــــــــا

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