قتلى وإصابات في انهيار بناية سكنية في العاصمة الأردنية عمان

اسفر انهيار بناية سكنية مؤلفة من أربعة طوابق في منطقة جبل اللويبدة وسط العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء، عن وفاة شخص واحد على الأقل وإصابة عدد آخر، فيما تتواصل الجهود لانتشال محاصرين تحت الأنقاض.

وقال موقع قناة "المملكة" الرسمية ان انهيار البناية المأهولة بالسكان تسبب في وقاة شخص وإصابة ستة آخرين. فيما تحدث موقع عمون عن ثماني اصابات.

وتبذل فرق الدفاع المدني في الاثناء جهودا للوصول الى المحاصرين تحت ركام البناية، فيما اشار موقع قناة رؤيا الى ان المنقذين يحاولون إخراج طفلتين رضيعتين محاصرتين.

وتداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر منطقة البناية وقد غلفها الغبار بعد لحظات من الانهيار.

ووصل رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعدد من الوزراء الى موقع البناية المنهارة لمتابعة جهود الانقاذ.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول إن الخصاونة أوعز بفتح تحقيق في الحادثة، نافيا وجد وفيات لغاية اللحظة.