"مهجة القدس": الأسير المجاهد محمد عليان يتنسم عبير الحرية

أفـادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى الـيـوم؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد محمد داود حسن عليان (28 عامًا) من بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة ستة سنوات ونصف.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 14/03/2016م؛ ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة القيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال، وهو ينتمي لصفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد محمد عليان ولد بتاريخ 12/07/1994م، وهو أعزب؛ وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.