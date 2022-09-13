الصين تتبرع بمليون دولار لدعم التعليم لأطفال لاجئي فلسطين في الضفة

تبرعت حكومة جمهورية الصين الشعبية اليوم الثلاثاء، بمبلغ مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) من أجل حصول أطفال المدارس من لاجئي فلسطين على تعليم أساسي نوعي ومنصف وجامع من خلال برنامج الوكالة التعليمي.

وستستخدم الأونروا، وفق بيان صادر عنها، "هذا التبرع السخي من الحكومة الصينية من أجل تعليم حوالي 9,200 طالب وطالبة في 19 مدرسة في الضفة الغربية لمدة شهرين هذا العام".

وقال مدير الشراكات في الأونروا كريم عامر "بالنيابة عن الأونروا، أود أن أعرب عن تقديرنا العميق للحكومة الصينية على دعمها المستمر وتفانيها من أجل المحافظة على حقوق لاجئي فلسطين. إننا نقدر تقديرا كبيرا شراكتنا القوية مع الصين، التي تواصل النمو والتوسع".

وفي إشارته إلى دعمهم للأونروا، قال السفير غو وي، رئيس مكتب جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين: "تشيد الصين بجهود الأونروا وتدعمها، وهي قد قدمت المساعدة بنشاط من خلال الأونروا للاجئي فلسطين ضمن حدود قدراتها. ولعدة سنوات متتالية، قدمت الصين تبرعات لدعم الأونروا لتقديم المعونات الغذائية الطارئة للاجئين في قطاع غزة مثلما تبرعت بإمدادات الاستجابة للجائحة وبلقاحات كوفيد-19 للاجئي فلسطين. وفي هذا العام، قدمت الحكومة الصينية تبرعا بقيمة مليون دولار للأونروا من أجل تحسين سبل معيشة لاجئي فلسطين، وهي مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لتعزيز استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، والدفع باتجاه إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط".

وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية الصين الشعبية شريك قيم ومانح طويل الأمد للأونروا. وبفضل الدعم الدائم من المانحين مثل الحكومة الصينية، أصبحت الأونروا قادرة على تقديم خدمات حيوية للاجئي فلسطين في جميع أنحاء الشرق الأوسط في مواجهة تحدياتها المستمرة.

وتظل الأونروا، وفق بيانها، مصدرا أساسيا للخدمات الأساسية للعديد من لاجئي فلسطين في الضفة الغربية.