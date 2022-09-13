محكمة الاحتلال تقرر الإفراج عن المشروط عن الصحفية غوشة

قررت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء 13/9/2022م، الإفراج المشروط عن الصحفية لمى غوشة لحين انتهاء إجراءات المحاكمة.

وبحسب المحامي أحمد مصالحة، فأن محكمة الاحتلال قررت الإفراج المشروط عن الصحفية لمى غوشة لحين انتهاء إجراءات المحاكمة، على أن تبقى قيد الحبس المنزلي وممنوعة من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أنّ لمى غوشة اُعتقلت من منزل عائلتها في الرابع من أيلول/ سبتمبر الجاري، بعد مصادرة جهازها الحاسوب، وهاتفها، وجرى تمديد اعتقالها خمس مرات، علمًا أنها متزوجة وهي أم لطفلين، كما أنها طالبة دراسات عليا في جامعة بيرزيت

‏وتعرضت منذ تاريخ اعتقالها للتحقيق ثم العزل في سجن "هشارون" في ظروف قاسية