اللواء أبو بكر: " نطالب المجتمع الدولي بإلزام دولة الاحتلال بإجراء فحص دوري للأسرى كل ستة شهور "

طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومن خلال ندائه عبر وسائل الاعلام، أن يمارس سلطاته وصلاحياته، في إجبار دولة الاحتلال الاسرائيلي على إجراء الفحوصات الدورية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين عند الاعتقال وكل ستة شهور.

وقال اللواء أبو بكر " هذا النداء صرخة حقيقة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بأنه كفى لسياسة الموت البطيء الذي تمارسه إسرائيل بكل حقد وعنصرية، من خلال غرس الأمراض في أجساد أسرانا وأسيراتنا، وأنه من واجب المنظومة الدولية أن تتحرك لحماية اتفاقياتها ومواثيقها، التي أصبحت لا تساوي قيمة الحبر الذي خُطت به، جراء الانتهاكات اليومية التي تمارسها دولة الاحتلال في السجون والمعتقلات".

وأضاف اللواء أبو بكر " حالة الأسير القائد ناصر أبو حميد شاهد حي على ذلك، فهو الآن يصارع الموت جراء تركه فريسة لمرض السرطان، الذي انتشر في جميع أنحاء جسده، ويقترب كل ثانية من الموت والشهادة، ولم يحرك المجتمع الدولي ساكناً حتى هذه اللحظة، وهذا ينطبق على المئات من الأسرى المرضى".

وتضمن رسالة اللواء أبو بكر للأمين العام أنطونيو غوتيريش، ضرورة إنقاذ الأسيرات والأسرى المرضى والأطفال والإداريين والقدامى، وأن يكون هناك مساعي حقيقة للافراج عنهم وإنهاء اعتقالهم، ولجم هذا الاحتلال الذي يتفرد بأبناء شعبنا وأسرانا ومعتقلينا، ويمارس بحقهم الجريمة المنظمة.