نقل الصحفية الأسيرة لمى غوشة إلى سجن "الدامون"

نقلت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، الصحفية الأسيرة لمى غوشة من عزل سجن "هشارون" إلى سجن "الدامون".

وأفادت هيئة الأسرى، بأنه تم نقل الصحفية الأسيرة لمى غوشة من عزل سجن "هشارون" إلى سجن "الدامون" حيث تعقد لها اليوم جلسة استئناف على قرار تمديد اعتقالها الأخير.

وكانت اعتقلت لمى غوشة في 4 أيلول/سبتمبر الحالي واحتجزت في زنازين سجن هشارون في ظروف اعتقاليه سيئة، ويوم أمس مددت محكمة الاحتلال اعتقالها حتى الأحد المقبل بناء على طلب نيابة الاحتلال التي قالت إنها تستعد لتقديم لائحة اتهام بحق غوشة.

وخلال دخولها لقاعة المحكمة، أمس، محاصرة بالسجانين، تحدثت غوشة (30 عاما) للصحافيين بكلمات معدودة عن الوضع الصعب الذي تعيشه داخل الزنازين الانفرادية في سجن هشارون حيث تحتجز لحين نقلها إلى سجن الدامون، المخصص لاعتقال الأسيرات الفلسطينيات، قالت بصوت مرتفع:" أحتجز في زنزانة انفرادية وفي ظروف سيئة وتحقيق قاس".