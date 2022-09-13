الاحتلال يخطر بهدم منشآت سكنية وحظائر في الأغوار الشمالية

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم منشآت سكنية، وحظائر أبقار لعدد من العائلات في عين الحلوة بالأغوار الشمالية، وأمهلت أصحابها سبعة أيام لمغادرتها.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح والمضارب البدوية مهدي دراغمة، بأن الاحتلال داهم المنطقة وأخطر بهدم 14 منشأة منها سكنية، وأخرى حظائر للأبقار لسبع عائلات تسكن المنطقة، وهي عائلات: عادل عليان دراغمة، وهلال عادل دراغمة، ومحمد عادل دراغمة، وكمال عادل دراغمة، وفتحي عليان دراغمة، ومهيب فتحي دراغمة، وفاطمة عليان دراغمة.

جدير ذكره أن الاحتلال أخطر بداية شهر شباط الماضي، بوقف العمل في مسكن وحظائر العائلات ذاتها.