تعرف على أسعار العملات الرقمية اليوم

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أسعار العملات الرقمية

أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022.

وتباينت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، وهبط سعر بيتكوين اليوم وسط تحديا عربية وعالمية للعملة الأكثر شعبية.





سعر بيتكوين اليوم

تراجع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) اليوم الثلاثاء بنسبة 0.45% إلى 22,219.41 دولار، كما هبطت القيمة السوقية للعملة الرقمية المشفرة الأكبر في العالم إلى 425.4 مليار دولار.

وكان سعر عملة بيتكوين قد سجل أعلى مستوى له عند 69 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

أسعار كافة العملات المشفرة اليوم

هبط سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنحو 0.32% إلى 1,711.89 دولار.

وتراجع سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.37% ليبلغ 293.11 دولار.

وهوى سعر عملة الريبل XRP بنحو 0.67% ليسجل 0.3546 دولار.

وانخفض سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 0.38% إلى 0.501 دولار.

وهبط سعر دوجكوين DOGE نحو 0.37% ليصل إلى 0.06358 دولار.

وتراجع سعر بولكادوت Polkadot بنحو 0.54% ليصل إلى 7.63 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

تحذيرات مصرية من بيتكوين

وجه البنك المركزي المصري، في بيان له اليوم الثلاثاء، تحذيرًا شديد اللهجة من التعامل في كافة أنواع العملات الرقمية، وذلك لما تحتويه من مخاطر عالية بحسب البيان.

وقال البنك المركزي إن هذا التحذير يأتي في ضوء متابعته لظاهرة تداول العملات الرقمية من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

التعدين يهدد بكارثة مناخية

وذكر البنك المركزي أن من ضمن مخاطر هذه العملات أنها لا تصدر منه أو من أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.

وفي ذات السياق، حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي- الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020- إصدار العملات الرقمية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، وفقا للبنك.

وأوضح المركزي أنه يعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين